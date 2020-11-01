وزارة «الوطني» تنظم عصفاًً ذهنياًً مع «لجان الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورشة عصف ذهني عن بُعد، مع لجان الإمارات لمناقشة الآليات والخروج بالتوصيات والأفكار المبتكرة، التي تسهم في تنظيم استحقاقات انتخابية مقبلة وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يسهم بالارتقاء بالعمل البرلماني، ويواكب مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى مختلف المستويات الإقليمية والعالمية. وتم خلال ورشة العصف الذهني عرض تقرير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وطرح مجموعة من المحاور الرئيسية، والتي تتعلق بمراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة إعداد الهيئات الانتخابية ومرحلة تجهيز لجان الإمارات ومرحلة تسجيل المرشحين، ومرحلة الحملات الدعائية للمرشح ومرحلة أيام الانتخابات ومرحلة تلقي الطعون، بالإضافة إلى مناقشة الآليات، التي تسهم في تعزيز دور لجنة الإمارة في تشجيع الناخبين على التصويت، وتعزيز نسب المشاركة في العملية الانتخابية.