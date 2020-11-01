وفاة طفل مواطن في تدهور مركبة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

توفي طفل مواطن في الثانية عشرة من عمره، وأصيب طفلان آخران بإصابات بالغة وبسيطة مساء الخميس الماضي، في حادث انحراف وتدهور مركبة يقودها أحد المصابين، الذي لا يحمل رخصة قيادة في منطقة الغيل برأس الخيمة.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة: إن تفاصيل الحادث تتلخص في تلقي غرفة العمليات بلاغاً في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس عن انحراف وتدهور مركبة على شارع غير معبد وغير مضاء في منطقة الغيل، الواقعة ضمن حزام المناطق الجنوبية في رأس الخيمة أسفر عن وفاة المواطن.

ولفت إلى أن دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني هرعت على الفور إلى موقع الحادث وتبين تدهور المركبة التي كان يقودها أحد الأطفال الثلاثة بعد انحرافها بشكل مفاجئ عن مسارها، مما نتج عنه وفاة طفل يبلغ 12 عاماً، وإصابة السائق 13 عاماً بإصابات بالغة، والطفل الثالث 11 عاماً بإصابات طفيفة، فضلاً عن تعرض المركبة لأضرار مادية جسيمة، مضيفاً أنه تم على الفور نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الذيد الحكومي التابع لإمارة الشارقة، حيث تم إدخال السائق وحدة العناية الفائقة، بينما تم تقديم العلاج المناسب للمصاب الآخر الذي غادر المستشفى، وتم تسليم جثمان المتوفى لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة.

وشدد مدير عام العمليات المركزية على ضرورة قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وعدم السماح لهم بقيادة المركبات قبل الحصول على رخص السياقة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع المركبة والإلمام بفنون وأسس قيادتها منعاً، لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المرورية المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.

وأوضح أنه يتوجب على أولياء الأمور متابعة أبنائهم، والحرص على سلامتهم وحياتهم من مخاطر الحوادث المرورية، التي تمثل خطراً حقيقياً يتربص بهم، إضافة إلى كون قيادة المركبة من دون الحصول على رخصة، يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المرورية، ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات يتم توقيعها بحقه.