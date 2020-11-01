مبادرة «الضوء الأمن» في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، مبادرة «الضوء الأمن»، بهدف إنارة المناطق المظلمة، وتعزيز نسبة الشعور بالأمن والأمن بين أفراد المجتمع في الإمارة، ودعماً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

وقال العميد خليفة سالم الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بأم القيوين: إن المبادرة تستمر لمدة عام بالتعاون مع بلدية أم القيوين والدائرة الاقتصادية ومكاتب العقارات، وتتضمن زيارات ميدانية للمناطق السكنية والتجارية، لتعريف أصحاب البنايات والفلل بأهمية تركيب إنارة بالطاقة الشمسية، التي تساهم في إضاءة الأماكن المظلمة، وتوفر الراحة والطمأنينة للقاطنين في المنطقة.

وأشار إلى إن المبادرة لاقت تجاوباً من أصحاب المباني ومكاتب العقارات، حيث بادر عدد منهم إلى تركيب الإنارة، مشيراً إلى إن وجود الإضاءة يساعد على رؤية الأجسام في الليل، وتزيد من نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى الأفراد، وتعطي منظراً جميلاً للمباني.

وأضاف إن أسواق الدولة تتوفر فيها أنواع مختلف من الإضاءة بالطاقة الشمسية، وذات مواصفات عالية، وأسعارها مناسبة، وتعمل لفترة طويلة خلال الليل، وتركيبها بسيط، ولا تستهلك كهرباء، وتعتبر بديلة عن الإنارة بالتمديدات الكهربائية.