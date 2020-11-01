شرطة الفجيرة تعزز القيادة الآمنة على الطريق

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات وأنشطة الحملة الفرعية الثالثة لعام 2020، تحت شعار «القيادة الآمنة دليل وعيك»، اعتباراً من مطلع نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك ضمن إطار الحملات المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، من خلال برامج التوعية، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة؛ بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات: إن ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور هي ثقافة مجتمعية تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق، وتحدٍّ كبير لتحقيق معايير السلامة على الطريق.