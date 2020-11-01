شرطة دبي: لا شبهة جنائية بوفاة رجل أعمال

دبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي عدم وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة رجل الأعمال، سنديكا دوكولو، 48 عاماً، غرقاً أثناء ممارسته رياضة الغوص الحُر شمال جزيرة ديرة.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت في تاريخ الـ 29 من شهر أكتوبر الماضي، بلاغاً يفيد بغرق شخص أثناء ممارسة رياضة الغوص بالقرب من جزيرة أم الحطب شمال جزيرة ديرة، على بعد 7 أميال بحرية، وعليه تحركت فرق الإنقاذ البحري للبحث عن الشخص إلى أن تم العثور عليه متوفياً أثناء قيامه بعملية الغوص الحر المعروفة باسم «الحياري»، وهي طريقة الغوص من دون الاستعانة بأسطوانة غاز الأوكسجين.