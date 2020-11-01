الإمارات تترأس الاجتماع الـ 21 للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون

ترأست دولة الإمارات الاجتماع الـ 21 لوكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول الاجتماع - الذي عقد اليوم افتراضياً، برئاسة المهندسة جميلة محمد الأفندي مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان - جهود الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والموضوعات ذات الأهمية، أبرزها الخطة الإستراتيجية للعمل الإسكاني الخليجي المشترك، ودليل إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، والفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2020م، والمكرمين من القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات الغير ربحية.

وخرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون.



