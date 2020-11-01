«الطوارئ والأزمات والكوارث» بعجمان يسمح باستئناف إقامة الأعراس والمناسبات

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان، السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس والمناسبات في القاعات والفنادق والمنازل في الإمارة، اعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر الحالي، مع التأكيد على الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعتمدة والتي تضمن سلامة المشاركين والمدعوين.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، إن قرار استئناف إقامة الحفلات، يتضمن ألا يزيد عدد المدعوين في صالات الأفراح على 200 شخص، ولا يزيد على 50 شخصاً في المنازل، وتحديد خمسة أشخاص فقط على الطاولة الواحدة في كلتا الحالتين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الدولة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمسافات بين الطاولات.

وأضاف أن قرار استئناف السماح بإقامة الحفلات والمناسبات جاء تخفيفاً على أفراد المجتمع بالسماح لهم بإقامة حفلات الأعراس والمناسبات السعيدة، ومشاركتها مع أحبابهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة «كورونا»، مؤكداً أن فريق الأزمات والكوارث المحلي وبالتعاون مع جميع الشركاء لا يدخر جهداً في المحافظة على سلامة كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، في حين يبقى تعاون المجتمع والتزامه هو العامل الرئيس في دعم نجاح جهود مكافحة فيروس كورونا.



