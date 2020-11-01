محمد بن راشد يترأس مجلس الوزراء ويعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الميزانية العامة للاتحاد 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها".

وذكر سموه أن " كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021"، مضيفاً سموه "الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "رسالتنا لكافة الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات".

وأكد سموه "دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 والحكومة لديها كافة الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

جاء ذلك خلال اعتماد سموه للميزانية الاتحادية للعام 2021 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضورالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021

وتفصيلاً، تم اعتماد الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليون درهم، ثمانية وخمسون مليارا ومائة وثلاثة عشر مليون درهم.

تعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

تستهدف الميزانية الاتحادية وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية لسكان الدولة، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.



إنجازات جهاز الإمارات للاستثمار والتوجهات المستقبلية

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على تقرير حول أهم إنجازات جهاز الإمارات للاستثمار خلال المراحل التي مر بها الجهاز منذ تأسيسه عام 2007 وحتى اليوم، واستعرض التقرير الأداء المالي للجهاز وأصوله الوقفية والاستراتيجية، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية للجهاز، وقد استعرض المجلس محاور التركيز للجهاز في المرحلة المقبلة لدعم التوجهات الحكومية والملفات الوطنية وتحقيق رؤيته الرامية إلى المساهمة في رسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.



إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب وتحديث اختصاصاته

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب وتحديث بعض الاختصاصات المنوطة به في ضوء التطورات والتغييرات التي شهدتها الحكومة الاتحادية، وتحقيق الرؤى المستقبلية لقطاع الشباب في الدولة.

يعمل المجلس كجهة استشارية لحكومة دولة الإمارات في الموضوعات التي تخص الشباب، باعتباره حلقة وصل بين الشباب وبين صناع القرار في الدولة، ويضم في عضويته حسب التشكيل المعتمد كلا من نديم خميس الكثيري، خالد عباس البلوشي، علياء عيسى الحزامي، سارة عبد الوهاب العوضي، فاطمة علي المنهالي، سليمة عبد الله المزروعي، هاشم حيي الكعبي.

الشؤون الحكومية التنظيمية

وفي الشؤون الحكومية التنظيمية، اعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الامارات العقارية للسنة المالية 2019، حيث شهدت المؤسسة نموا إجماليا في إيراداتها للسنة الماضية بنسبة 23% مقارنة بالسنة التي سبقتها. واطلع المجلس كذلك خلال الاجتماع على تقرير وزارة تنمية المجتمع حول إنجازات فريق عمل الفرص الوطنية للتطوع خلال الأزمات.. حيث استعرض التقرير أهم المبادرات والنتائج التي تم تحقيقها والتي تضمنت إنجازات في مجالات العمل التطوعي الميداني ومجالات العمل التطوعي الافتراضي.

الهوية الإعلامية لدولة الإمارات

وجه مجلس الوزراء كافة القطاعات الحكومية الاتحادية بتضمين الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ضمن مبادرات وأنشطة الجهات الحكومية الاتحادية وهويتها المرئية بالإضافة إلى تضمينها في الحملات والفعاليات الرئيسية التي تنظمها وتشرف عليها تلك الجهات والقطاعات التابعة لها، وذلك بهدف المساهمة في ترسيخ استخدام الشعار وفق الأدلة الإرشادية المعتمدة من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات كونه الجهة الرسمية المعنية في الدولة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالهوية الإعلامية المرئية التابعة لها، وأهمية التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي في استخدامات الهوية والشعار وعدم التعديل أو التغيير في أي من محاوره بأي شكل من الأشكال، إلى جانب توجيه كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والإنسانية باستخدام الهوية الإعلامية والشعار بما يسهم في توحيد الجهود في تعزيز قصة ومسيرة دولة الإمارات للعالم.

7 اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي

على الصعيد الدولي، صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، واتفاقيتين بين حكومة الإمارات وجمهورية سيراليون بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاقيتين مع كل من حكومة بوركينا فاسو وحكومة جمهورية غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب المصادقة على اتفاقيتين مع كل من حكومة غواتيمالا وحكومة راوندا بشأن الخدمات الجوية بين إقليم الدولة وأقاليم هذه الدول وفيما ورائهما.