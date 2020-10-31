«تحدي القراءة العربي» يتوّج أبطاله في السودان وموريتانيا

دبي (الاتحاد)

توّج تحدّي القراءة العربي في دورته الخامسة بطلين جديدين في كلٍ من السودان وموريتانيا، بعد اختتام التصفيات على المستوى الوطني في البلدين العربيين، استعداداً للمنافسة النهائية لاختيار بطل دورة هذا العام من التحدي القرائي الأكبر من نوعه لتعزيز مكانة اللغة العربية، والذي سجل أكثر من 21 مليون مشارك من 52 دولة حول العالم.

وشهد السودان فوز الطالبة يسرا محمد الإمام، بمدرسة مؤسسة القبس بلقب تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة من بين 1.231.764 طالباً وطالبة من 24 ألف مدرسة من مختلف أنحاء السودان شاركوا في التحدي القرائي، بدعم من 12 ألف مشرف ومشرفة ساعدوهم على تطوير استراتيجيات القراءة الفعّالة وتلخيص مضامين الكتب وأبرز فوائدها. فيما كان لقب بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية الموريتانية من نصيب الطالب محمد صالح محمد يحظيه من مدرسة ثا. العربية، بعد منافسات وطنية شملت 553.584 طالباً وطالبة من 1000 مدرسة في كافة أرجاء موريتانيا شاركوا في التظاهرة المعرفية الأكبر من نوعها تحت قيادة 758 مشرفاً ومشرفة.

أوائل الدولتين

وجاء في المراكز التسعة التالية لبطل تحدي القراءة العربي على مستوى السودان، كلٌ من عمر النور آدم من مدرسة الفاشر الثانوية النموذجية، وتنزيل محمد الزين من مدرسة مؤسسة القبس، وهيام صالح محمد من مدرسة الهدى الثانوية، وإيلاف صلاح الدين من مدرسة الموهبة والتميز، وأسامة محمود من مدرسة حافظ أمين الإلكترونية، وهدياء إدريس من مدرسة الهدى الثانوية، ومصطفى الرشيد من مدرسة محمد خير عثمان، وأمل عباس من مدرسة الأبيض الثانوية، وسارة عزالدين من مدرسة مدني الثانوية.

فيما حل في المراكز التسعة التالية على مستوى موريتانيا كلٌ من عبد الله محمد المصطفى من مدرسة ثانوية التقوى، وسيدي محمد سيد أحمد من مدرسة ثانوية كرو، وسيد أحمد محمد سيد أحمد من مدرسة م أطار7، والبسطامي محمد من مدرسة م 3. تيارت، والطيب سيدي السباعي من مدرسة سبويه، وعبدي الشيخ اجه من مدرسة ثانوية العربية، وخديجة سيدي محمد الشريف من مدرسة ثانوية دار النعيم، وتعجب محمد عبد الله من مدرسة ثانوية البنين 2، والمختار سيدي محمد من مدرسة ثانوية الوفاء.

المشرفون والمدارس

وتم أيضاً تكريم الأستاذ أبو ذر إبراهيم أحمد أمين بلقب المشرف المتميز، ومدرسة مدارس القبس من ولاية الخرطوم بلقب المدرسة المتميزة لتحدي القراءة العربي في دورته الخامسة على مستوى السودان.

فيما كان لقب المشرف المتميز في تحدي القراءة العربي على مستوى موريتانيا من نصيب الأستاذ محمد السالك ولد الطالب، وحازت مدرسة مجمع مدارس سيبويه الخاصة من محافظة نواكشوط على لقب المدرسة المتميزة لدورة هذا العام من التحدي.

وأكد البروفيسور محمد الأمين التوم أن تحدي القراءة العربي مبادرة مهمة للغاية، وقد أصبح للسودان سجل متميز في هذه المبادرة المعرفية الأكبر عربياً، بفضل ما تحقق من إنجازات في سنوات سابقة، وكان آخرها تتويج الطالبة السودانية هديل أنور بلقب بطلة تحدي القراءة العربي من بين أكثر من 13 مليون مشارك من الوطن العربي والجاليات العربية التي تعيش خارجه.