إعلان مبادرات «التسامح والعيش المشترك» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق وزارة التسامح والتعايش اليوم المؤتمر الصحفي الافتراضي للإعلان عن فعاليات وبرامج وأنشطة وشركاء المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية في دورته الجديدة، والتي تنظمها الوزارة خلال الفترة من 9 وحتى 16 من نوفمبر الحالي، وتحرص الدورة الجديدة أن تصل أنشطتها إلى كافة فئات المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين، والأسرة والطفل، وطلاب المدارس والجامعات، وسوف يتحدث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خلال المؤتمر الصحفي، عن أهم ما يميز الدورة الجديدة من المهرجان وأهم برامجها، وطبيعة عمل كافة الأنشطة التي تستمر لمدة أسبوع.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أنها تحرص دائماً على التواصل الإيجابي والمستمر مع كافة وسائل الإعلام التقليدي والحديث، باعتبارهما شريكين في كافة ما تقدمه الوزارة من أنشطة وبرامج على مدار العام، وأنهما يحملان رسالة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية إلى مختلف الفئات داخل المجتمع الإماراتي، ولهما نفس الأهداف الاستراتيجية للوزارة.