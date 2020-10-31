تدشين طائرة حديثة من دون طيار في عجمان

عجمان (وام)

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أحدث طائرة من دون طيار للإقلاع والهبوط العمودي والتي تُعد الطائرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط متعددة الاستخدامات في العمل البلدي لتحديد المواقع وتتبع الامتداد الحضري والتصوير الجوي الحديث للمشاريع العمرانية والتضاريس المتنوعة والظواهر البيئية، بنماذج ثلاثية الأبعاد، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمدن.

حضر التدشين عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس علي مال الله الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الدائرة تسعى لتسخير كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها للارتقاء في العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، موضحاً أن الطائرة ستعمل على توفير بيانات عالية الدقة تسهم في تحديد المواقع والتوجيه، بالإضافة لتتبع الامتداد الحضري للمدينة، والحصول على صور جوية حديثة للمشاريع العمرانية المتنوعة.





