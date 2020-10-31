«صحة أبوظبي» تنظم جلسة حوار افتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أن إرساء سياسات ومعايير صحية بمستويات عالمية تمثل خطوة مهمة تمهد الطريق لبناء إطار تنظيمي متين لمنظومة صحية بمقدورها رغم التحديات مواصلة تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية ووضع المرضى في محور اهتمامه.

جاء ذلك خلال حضور معاليه جلسة حوار افتراضية نظمتها دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان «تعزيز الأداء التنظيمي في قطاع الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي» لتسليط الضوء على الآفاق الجديدة للسياسة التنظيمية في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة وتوجه العالم نحو المستقبل الرقمي.

وحضر الجلسة متحدثون ومشاركون من عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والحكومية، وبعض الوزارات الاتحادية، والقطاع الطبي العام والخاص، حيث تضمنت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور حامد الهاشمي، مدير دائرة الاستراتيجية بدائرة الصحة، السيد نيكولاي ماليشف من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد مايك فيستر، كبير المستشارين الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة تريزا كونسيشر من شركة نوفارتس والدكتور إيمانويل مونيسار، أستاذ مشارك في سياسات الصحة العامة بكلية محمد بن راشد الحكومية – دبي.

وخلال مشاركته، أوضح مايك فيستر، كبير المستشارين الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التعاون مع دائرة الصحة أبوظبي قد ساهم في اكتسابنا فهماً أفضل لفرص تحسين التطوير التنظيمي في القطاع بما يتماشى مع جهود التطوير الشاملة التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى أن جلسة الحوار الافتراضية ستمهد الطريق أمام مزيد من التعاون المثمر الذي يدفع بجهودنا إلى الأمام».

وتم خلال الجلسة استعراض التجربة الناجحة للدائرة في التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم تبادل الخبرات المحلية والعالمية وتوظيف القدرات الوطنية لتعزيز السياسات وتنفيذ الممارسات التنظيمية الرائدة ودعم الجهود في سبيل مواصلة المضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

إدارة البيانات

تطرق المشاركون في الجلسة إلى جملة من الموضوعات بما في ذلك الفرص التي توفرها المنصات الرقمية وإدارة البيانات لتعزيز وضع سياسات فاعلة تستند إلى أسس البحث العلمي، فضلاً عن مناقشة تحديات الجانب التنظيمي في العصر الرقمي وضمان دعم الابتكار وعدم إعاقته ووضع سياسات تعنى بتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين مركز الدائرة للصحة الرقمية من القيام بدورهم في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع.

إن الجدير بالذكر أن دائرة الصحة بأبوظبي وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في مارس 2019، حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز تنفيذ الممارسات التنظيمية الجيدة (GRP)، ودعم الحوكمة الجيدة في إجراءاتها، وضمان تقديم لوائح وإجراءات تنظيمية على درجة عالية من الجودة تتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات العالمية.