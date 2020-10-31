مذكرة تفاهم بين «الخدمة الوطنية» وجهاز أمن الدولة

أبوظبي (وام)



وقّعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وجهاز أمن الدولة، مذكرة تفاهم بهدف استقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل في جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية. وتهدف المذكرة الموقعة مؤخراً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، من خلال تحديد وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل لدى جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية بعد اجتياز التدريب التخصصي. وتعزيزاً لأهدافهما المشتركة، سيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في المجالات الإدارية باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، وفي مجال الموارد البشرية من خلال إدارة الموارد والامتثال للقوانين والإجراءات، بالإضافة إلى مجال التدريب الذي تكمن أهميته في التطوير والمساهمة في إعداد كادر قادر على مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجالات المختلفة.