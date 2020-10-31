100 جهاز ذكي للطلبة من «خيرية أم القيوين»

سعيد أحمد (أم القيوين)

تبدأ جمعية أم القيوين الخيرية اليوم «الأحد»، توزيع 100 جهاز ذكي بتكلفة 122 ألف درهم، على الطلبة والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مختلف مدارس الإمارة، ضمن مبادرة «العلم عن بُعد»، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المتعففة.

وتأتي المبادرة للمرة الثانية، بتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لتلبية احتياجات الطلاب من الأجهزة، حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم والاستفادة من نظام «التعلم عن بُعد»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، في ظل أزمة «كوفيد -19».

وأكد الشيخ مروان المعلا: إن الأجهزة الجديدة ستمكن الطلاب من التفاعل في الوقت الذي يناسبهم، وفي أي مكان يتواجدون فيه، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة تولي التعليم اهتماماً كبيراً، وتحرص على أن يستفيد جميع الطلاب من المساعدة لضمان استمرارية التعليم والعمل، ولن تتأخر الجمعية في تقديم الدعم لأولياء الأمور والطلبة.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية: إن المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة، التي تضع التعليم في قمة الأولويات، وكذلك نهجها الدائم الذي يؤمن بالقيم الإنسانية، وأهمية العمل الخيري والمجتمعي، لافتاً إلى أننا نغرس قيم العطاء الإنساني في الدولة منذ التأسيس.

