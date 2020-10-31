«زايد الإنسانية» تعالج آلاف الباكستانيين

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت حملة زايد الإنسانية العالمية، وتحت شعار «لا تشلون هم»، في تمكين الأطباء في خط الدفاع الأول من علاج الآلاف في القرى الباكستانية بتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للفقراء، وبالأخص كبار السن، بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات وباكستان، وبمبادرة إنسانية مشتركة من «زايد العطاء» وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، في نموذج مميز للعمل الصحي الإنساني التخصصي، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين انطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.