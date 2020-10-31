«تريندز»: جماعة الإخوان التهديد الرئيسي للدول الوطنية

أبوظبي ( الاتحاد)

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته إدارة الباروميتر العالمي التابعة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤخراً، حول «جماعة الإخوان المسلمين والدولة الموازية، وكيفية إدارة الصراع ضد الدولة الوطنية»، أن الغالبية العظمى من المشاركين تنظر إلى جماعة الإخوان، باعتبارها تمثل الخطر الحقيقي الذي يواجه الدولة الوطنية الحديثة، حيث عبر (86%) من المشاركين على أن المنطلقات الفكرية لجماعة الإخوان، تعد تهديداً للدول الوطنية، فيما لم يؤيد (12%) من المشاركين ذلك.

كما رأى ( 86%) من المشاركين في الاستطلاع أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها أي رؤية معاصرة لمقومات الدولة الوطنية، في حين اعتبر (12%) أن جماعة الإخوان المسلمين لديها رؤية معاصرة لمفهوم الدولة الوطنية، وهذا يشير بوضوح إلى أن النسبة الأكبر من أفراد العينة (442 فرداً) ترى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالدولة الوطنية، ولا تعترف بالحدود مع الدول.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن رفض الغالبية العظمى من المشاركين (87%) لمفهوم جماعة الإخوان المسلمين عن «دولة الخلافة»، حيث يرى هؤلاء أن مفهوم «دولة الخلافة» – وفقاً للمنظور الإخواني – لا يشكل بديلاً عن الدولة الوطنية في شكلها الحالي، في حين أيد نحو (9%) أن دولة الخلافة وفق المنظور الإخواني، يمكن أن تشكل بديلاً للدولة الوطنية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً أن جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف من حيث العقيدة والمبدأ عن التيارات المتأسلمة، الإرهابية والمتطرفة الأخرى من حيث رؤيتها للدولة الوطنية، حيث يرى (76%) من المشاركين أن رؤية جماعة الإخوان المسلمين للدولة الوطنية لا تختلف كثيراً عن رؤية الجماعات المتطرفة والإرهابية الأخرى، في حين جاءت نسبة المؤيدين لهذه الفكرة بواقع (15%).

أبرزت نتائج الاستطلاع كذلك أن أكثر من ثلثي المشاركين (78%) يتفقون على أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت الأزمات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط لتشكيل كيان خاص بها، يتمثل في الدولة الموازية التي ترتكز على مقومات الدولة الوطنية نفسها من سلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومؤسسات اقتصادية، بينما جاءت نسبة غير المؤيدين لهذه الفكرة حوالي (18%).

ويشار في هذا الصدد إلى أن عينة الاستطلاع بلغت 442 فرداً تم التواصل معهم من خلال قواعد البيانات المتوافرة لدى المركز ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تم اللجوء إلى تقنية عينة كرة الثلج أيضاً؛ بحيث أن كل فرد يتم التواصل معه يقوم بدوره بإرسال رابط الاستبيان إلى معارفه حتى نتمكن من الحصول على المزيد من الاستجابات؛ وجاءت نسب المشاركين من جنسيات مختلفة أغلبها عربية بواقع أكثر من الثلثين (87%)، وتلتها من جنسيات أجنبية أخرى بواقع (13%).

وقد أكد فيصل النقبي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن نتائج هذا الاستطلاع تشير بوضوح إلى تنامي حالة الوعي والإدراك لدى أفراد المجتمع العربي والعالمي بخطورة فكر جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الذي تنطلق منه في التغلغل في المجتمعات، وبناء كيانات موازية فيها تهدد أمنها واستقرارها.

وأشار النقبي إلى أن هذه النتائج تتجسد بوضوح في موقف جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في العديد من الدول العربية، خاصة مناطق الأزمات والصراعات، حيث تتحالف مع قوى خارجية وميليشيات مسلحة تسعى إلى تدمير مرتكزات الدولة الوطنية في العالم العربي على غرار ما هو حاصل في دول ليبيا واليمن وسوريا.