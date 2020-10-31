369 دراجة مخالفة بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة ( الاتحاد)

كشف العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية أن فرق ودوريات شرطة رأس الخيمة ضبطت 369 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة خلال أسبوعين، وذلك لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور، وإجراءات السلامة المتبعة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح الحميدي أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الفرق الميدانية في مناطق الإمارة، تأتي بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بتكثيف الحملات المرورية على مستخدمي الدراجات الهوائية المخالفة لقانون السير والمرور، والتي تشوه المنظر العام للإمارة، مؤكداً حرص شرطة رأس الخيمة على حماية أرواح مستخدمي الطريق، وتعزيز الدور الأمني لشرطة رأس الخيمة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.