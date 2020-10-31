شرطة دبي تُحبط ترويج 40 كيلو «كريستال»

دبي (الاتحاد)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إحباط مخطط زعيم عصابة إجرامية دولية مُنظمة، حاول الترويج لـ 40 كيلوجراماً من مخدر الكريستال في الدولة، وألقت القبض على ابن عمه ومتهم آخر في عملية أطلقت عليها اسم «الحقيبة السوداء»، وهي الحقيبة التي كان ابن العم والمتهم الثاني يستخدمانها في نقل الكمية الكبيرة من السموم من مكان إلى آخر تمهيداً لتسليمها إلى أحد الأشخاص.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن عملية «الحقيبة السوداء» تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل مستمر ومتواصل لمكافحة وإحباط مُخططات تجار ومروجي المخدرات الساعين لنشر سمومهم بين الشباب.

وذكر العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن التفاصيل بدأت بعد ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود تشكيل عصابي داخل الدولة مُكون من شخصين من جنسية آسيوية، يسعيان للترويج للمخدرات بين الشباب، بتوجيهات من زعيمها الموجود في موطنه، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل مُتخصص، وأخذ الإجراءات القانونية كافة بإصدار إذنٍ من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المتهمَين إضافة لتفتيش مركبتهما ومقر سكنهما.

وأضاف: تم وضع الرجليَن الآسيويَين تحت المراقبة الدقيقة تمهيداً لضبطهما، حيث سعى الاثنان لتغيير مكان إخفاء المخدرات مراراً وتكراراً ونقلها من مكان إلى آخر، لكن كل تحركاتهما كانت تحت رقابة أفراد مكافحة المخدرات على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن أفراد مكافحة المخدرات في شرطة دبي حددوا ساعة الصفر لضبط الآسيويَين، حيث كانا قد أخذا المخدرات من مكان إخفائها الأخير، ووضعاها في الحقيبة السوداء، ثم انتقلا بها إلى منطقة أخرى باستخدام مركبة.

وتابع: بعد أن ترجلا من المركبة، داهمهما أفراد مكافحة المخدرات، وتم القبض عليهما وبحوزتهما الحقيبة السوداء والتي تبين احتواؤها على 40 كيلوجراماً من الكريستال، فأقرا بأنهما كانا يخططان لإيصالها لشخص آخر سيبلغهما باسمه زعيم العصابة لاحقاً.

وأقر المتهم الأول «ابن عم زعيم العصابة» بأنه يسعى من وراء هذه العملية لأن يضع حداً لوضعه المادي المُترَدي، مؤكداً أنه تواصل مع ابن عمه طالباً منه أن يُشركه بأحد أعماله السوداء ساعياً لأن يجد لنفسه دخلاً إضافياً، فوافق على إشراكه في الجريمة مقابل حصوله على 30 ألف درهم، وأن تكون مهمته نقل المخدرات من مكان لآخر وتسليمها لأحد الأشخاص.

أما المتهم الثاني، فحاول تبرير جريمة مساعدته للأول في نقل السموم المخدرة من مكان إلى آخر، مدعياً أنه لن يأخذ مقابلاً مادياً على جهوده، وهو ادعاء لن يشفع له أمام القانون الإماراتي الصارم والحازم بحق كل من تسول له نفسه الترويج للسموم المخدرة.