14 ألف متعامل تحدثوا إلى «آمنة» بشرطة دبي

دبي ( الاتحاد)

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن 14 ألفاً و132 متعاملاً قدموا معاملاتهم، وحصلوا على خدماتهم عبر الأوامر الصوتية عن طريق الحديث مع «آمنة» المساعد الافتراضي، الذي توفره شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، وذلك منذ بداية العام الجاري إلى الأول من أكتوبر.

وأكد الرزوقي أن المساعد الافتراضي «آمنة» هو برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إنجازه بمتابعة مباشرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الإدارات العامّة الساعية لتحويل جميع الخدمات، التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوافّرة عبر الهواتف الذكية، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.