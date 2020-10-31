45 موهبة إماراتية في البحث والتقنية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت 45 موهبة إماراتية اختيرت ضمن أول دفعة من برنامج أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي أطلقه مؤخراً مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، في ورشة عمل. يهدف برنامج تطوير واكتشاف المواهب الاستثنائية «NexTech»، الذي جاء بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لرعاية المواهب وتشجيع الشباب على الاستكشاف والعمل في وظائف التكنولوجيا المتقدمة، ودعم المواهب الوطنية في مجالات البحث والتقنية، بما يتماشى مع الاستثمارات الوطنية الطموحة والمتواصلة الرامية إلى تطوير المعرفة في إمارة أبوظبي.