ملحق «الاتحاد العمالي».. التغذية الجيدة تقوي مناعة الجسم

ابوظبي (الاتحاد)

تواصل صحيفة الاتحاد حملتها للتوعية، من خلال «الملحق العمالي» في عدده الجديد، والذي يستهدف شريحة متنوعة من العمال في المدن العمالية على مستوى الدولة باللغات الأوردوية والمليبارية والإنجليزية والفلبينية، وتم توزيع «الملحق» باستخدام تقنية «كيو آر» وصيغة «بي دي إف»، وتضمن المستجدات الخاصة بجائحة «كورونا» والقرارات الحكومية ونتائج لدراسات بحثية.

وتضمن العدد تأكيد أن الإجراءات الاحترازية تحمي المجتمع من «كورونا»، وفق ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، وكذلك عرض المستجدات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والإعلان عن القرارات ذات الصلة والهادفة إلى تعزيز عملية التعافي التام على مختلف المسارات.

كما احتوى العدد على مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي تعكس تطورات الوضع الصحي خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 أكتوبر 2020، والذي شهد إجراء 936.778 فحصاً على مستوى الدولة، بارتفاع قدره 1% مقارنةً بالأسبوع الأسبق، مشيراً إلى

أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 030.10 حالة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12%عن الأسبوع الذي يسبقه.. وبناء على هذه المعطيات.

وأوضح الإصدار الجديد من الملحق العمالي أن معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص يبقى عند 1%، وهو معدل مماثل للأسبوع السابق، والذي يتضح أنه أقل من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 7.7%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.6%، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.6.%. ً كما شهد ارتفاعاً في حالات الشفاء بنسبة 18% لتبلغ 145.12 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 12 حالة بانخفاض قدره 45% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وبذلك يكون معدل الوفيات 4.0،%، وهو من أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي 2.3% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.2%.

كما شدد على أن سوء التغذية يؤخر الشفاء من «كورونا»، وكذلك إجراءات لتجنب تأثر المنشآت والسكن العمالي بالوباء، ومنها النوم الكافي والرياضة يعززان مقاومة الأمراض، كما تضمن الإشارة إلى نتائج دراسة علمية حديثة، تفيد بأن المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى مصابين بفيروس «كورونا» المستجد، ويعانون سوء التغذية، يحتاجون للبقاء بالمستشفى والعلاج، ضعفي الفترة التي يحتاج إليها نظراؤهم الذين يحصلون على غذاء متوازن.

كما تناول الإصدار العمالي دعوة وزارة الموارد البشرية والتوطين الأسر وأصحاب العمل لتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة ومعدات الوقاية والسلامة الصحية والمهنية للعاملين المساعدين، حرصا على عدم إصابتهم بفيروس «كوفيد - 19»، وعدم نقله إلى أفراد العائلة.

كما تضمن العدد نتائج دراسة أجرتها جامعة الشارقة والمجلس الأعلى للأسرة بإمارة الشارقة حول مساهمة جائحة «كورونا» في تغيير نمط الحياة في الإمارات والتي شارك فيها نحو 2060 شخصاً من مختلف شرائح المجتمع.

كما ألقى العدد الضوء على الجهود المبذولة في منطقة الظفرة ومركز مسح العمال في الظفرة وتحديد 3 مسارات خلال تنفيذ عمليات الفحص وحملات توعية بلغات عدة للعمال.