تطعيم «موظفي دبي» ضد الإنفلونزا الموسمية

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت هيئة الصحة بدبي بتنفيذ حملة واسعة تستهدف تطعيم موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقالت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي: إن الحملة تستهدف حتى الآن 24 ألف موظف وموظفة بمختلف الدوائر الحكومية بدبي من الراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك بعد التنسيق مع هذه الدوائر والمؤسسات للوصول إلى موظفيها في مقار العمل وفق برنامج زمني معد مسبقاً، مشيرة إلى إمكانية التوسع في الحملة للوصول إلى كافة موظفي دوائر حكومة دبي، بناءً على طلب من هذه الدوائر.

وأكدت على الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز الجانب الوقائي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتفادي المضاعفات السلبية للمرض، وخاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة.

