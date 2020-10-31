محمد بن راشد يطلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة النظيفة ويعتمد عدداً من المشاريع الخدمية

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.

وقال سموه ، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "اطلعنا اليوم على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة ٤ مليارات درهم .. المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يومياً ويولد طاقة تكفي لـ135 ألف منزل.. دبي مدينة نظيفة .. طاقتها نظيفة .. وأحياؤها نظيفة .. ومواردها من الطاقة لا بد أن تبقى نظيفة ".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا اليوم تطوير 12 كيلومتراً من شواطىء دبي .. بمساحة مليون متر مربع .. من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية ... بتكلفة 500 مليون درهم .. مساحات أكثر للسباحة .. ومسارات أفضل للجري .. وشوارع أطول للدراجات الهوائية .. جودة الحياة في دبي هو سر حب الحياة في دبي".

وقال سموه: "واعتمدنا اليوم أيضا 29 مشروعاً جديداً لإضافة ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق بقيمة 2 مليار درهم ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية ... نحن مستمرون في تطوير مدينتنا .. مستمرون في تطوير جودة حياتنا .. مستمرون في بناء مستقبلنا".