استئناف برنامج التحصين والفحوص الطبية لطلبة دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

استأنفت هيئة الصحة بدبي، الفحوص الطبية الدورية وبرنامج التحصين في المنشآت التعليمية (المدارس)، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة في المدارس، وتماشياً مع معايير العيادات في المنشآت الصحية والأكاديمية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وأبلغت الهيئة، جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها والموجودة في المدارس، أنه يتعين عليها الالتزام باستئناف الفحوص الطبية الدورية، وتقديم التطعيمات لجميع الطلاب المستحقين حسب جدول التحصين المحدث، بما فيهم الطلاب الذين يتلقون تعليمهم عن بعد.

وأكدت الهيئة، ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حسب ما ورد في الأدلة الإرشادية لإدارة حالات فيروس كورونا، في المنشآت التعليمية والأكاديمية.

وشددت على أنه يتوجب على جميع المنشآت الصحية والمهنيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي، رفع التقارير اللازمة عن خدمات الفحوص الطبية الدورية وبرنامج التحصين، إلى قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي، وذلك لتجنب أي مخالفات قد تصدر بهذا الشأن، وعلى جميع المنشآت اتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد في كتابها.

وأشارت الهيئة، إلى التزامها بتزويد شركائها بكافة المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في القطاع الصحي في دبي.

تطوير تطبيق «براعم» الذكي للكشف عن تأخر نمو الأطفال (من المصدر)

التأخر النمائي

وفي سياق آخر، طورت هيئة الصحة بدبي، التطبيق الذكي «براعم» لكشف التأخر النمائي للأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات، وذلك التزاماً من الهيئة بالخطة الاستراتيجية لحكومة دبي في تنفيذ الفحص الإنمائي للكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو.

ونظم قسم صحة الطفل في إدارة البرامج التخصصية في قطاع الرعاية الصحية الأولية بالهيئة، برنامج تدريب لمقدمي الرعاية الصحية على تطبيق «براعم»، عبر اجتماع مرئي من خلال برنامج «زووم»، حيث تم التوعية بأهمية التطبيق وآلية الاستخدام وكذلك التشجيع على المشاركة فيه.

وأكدت الهيئة، انه يتوجب فحص جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات باستخدام أدوات الفحص القياسية للكشف عن التأخر في النمو الحركي أو اللغوي أو مهارات التواصل.

التدخل المبكر

وأشارت الهيئة، إلى أن التطبيق يعد خدمة مبتكرة للكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال، ويهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة وهم الأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات، حيث يساعد ذوي الطفل في الكشف المبكر عن التأخر النمائي والحصول على مؤشرات وتقييم أولي حول نمو الطفل بشكل عام، وتقديم التدخل العلاجي المبكر للطفل المصاب بالتأخر النمائي.

وأوضحت الهيئة، أن «براعم» هو تطبيق ذكي للهواتف وسهل الاستخدام يعطي نتيجة فورية لذوي الطفل ويقدم مجاناً لمستخدميه، كما يمكّن المشتركين من ذوي الطفل من مشاركة النتائج مع مقدمي الرعاية الصحية المعنيين، ويتميز التطبيق بالتكامل مع السجلات الطبية لهيئة الصحة في دبي، مؤكدة أن خدمة التطبيق متاحة للجميع من خلال تطبيق الهيئة الرسمي لضمان استفادة الجميع.