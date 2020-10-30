27 تطعيماً للأطفال والطلاب ببرنامج التحصين

دبي (الاتحاد)

قالت هيئة الصحة بدبي: إن برنامج التحصين يضم 27 تطعيماً تتعلق بالأطفال وطلاب المدارس.

وأشارت الهيئة، في محلق بأحد تعميماتها، إلى أن برنامج التطعيم يبدأ عند الولادة بلقاح BCG (السل)، وهو تطعيم يُعطى للأطفال الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السل، ويساعد هذا اللقاح جهاز المناعة لدى الطفل على محاربة الجراثيم التي تسبب هذا المرض، بالإضافة إلى تطعيم التهاب الكبد الوبائي (أ) الذي يعطى أيضاً عند الولادة.

أما في الشهر الثاني فيُعطى الطفل 3 أنواع من التطعيمات هي: الجرعة الأولى من تطعيم الروتا، والتطعيم السداسي وهو لقاح مدمج يضم 6 لقاحات في لقاح واحد للحماية من أمراض: الخانوق (الدفتيريا)، الكزاز (التيتانوس)، الشاهوق (السعال الديكي)، مرض شلل الأطفال، التهاب الكبد الوبائي (ب)، إنفلونزا الهموفيليس من النوع (ب)، بالإضافة إلى الجرعة الأولى من لقاح المكورات الرئوية.

وفي الشهر الرابع يأخذ الطفل الجرعة الثانية من لقاح الروتا، والتطعيم السداسي، والجرعة الثانية من لقاح المكورات الرئوية، وفي الشهر السادس يأخذ الطفل الجرعة الثالثة من لقاح الروتا، والجرعة الثالثة من لقاح المكورات الرئوية، ولقاح شلل الأطفال، واللقاح الخماسي الذي يحمي من: الدفتيريا (الخناق)، التيتانونس، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية، الالتهاب الكبدي (ب). وعندما يُكمل الطفل عامه الأول يأخذ الجرعة الأولى من تطعيم MMR وهو اللقاح الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، والجرعة الأولى من لقاح الجدري المائي، وعند 18 شهراً من عمر الطفل يحصل على جرعة منشطة من تطعيم شلل الأطفال والجرعة الثانية من تطعيم MMR، وتطعيم الثلاثي البكتيري والمستدمية النزلية.

من 5 إلى 6 سنوات

وأوضحت الهيئة، أن التطعيمات في المرحلة من 5 إلى 6 سنوات تشمل: جرعة ثانية منشطة لشلل الأطفال، والجرعة الثانية من تطعيم الجدري المائي، وجرعة منشطة من تطعيم الثلاثي البكتيري وشلل الأطفال، وفي سن 13 إلى 14 عاماً تحصل الطالبات على تطعيم فيروس الورم الحليمي البشرى على جرعتين بفاصل زمني من 6 إلى 12 شهراً، فيما يأخذ الطلاب في عُمر 15 إلى 18 عاماً جرعة منشطة من تطعيم لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، بالإضافة إلى لقاح المكورات السحائية.