71 طالباًً وطالبة في «التراكيز التخصصية» لأكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أشرف العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عبر قنوات التواصل المرئي عن بُعد، على تنفيذ خطة مشروع التراكيز التخصصية في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية في أكاديمية شرطة دبي، للطلبة المرشحين والمرشحات في السنة الرابعة للعام الأكاديمي 2020/‏‏2021 البالغ عددهم 71 طالباً وطالبة.

وأكد السويدي، أهمية هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات والكليات الشرطية في العالم، وتم إطلاقه بناءً على توجيهات ودعم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وبمتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التميز والتفوق المؤسسي، والهادف إلى تخريج ضباط نموذجيين من الطلبة المرشحين والمرشحات وإعدادهم لسوق العمل ومرحلة ما بعد التخرج للالتحاق بالإدارات العامة ومراكز الشرطة بكفاءة عالية.

وأوضح أن العام الدراسي الرابع في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، ينقسم إلى ثلاثة فصول دراسية، يتلقى الطلبة خلالها مواد نظرية في إدارة الأزمات الأمنية، وجرائم المخدرات، والبحث الجنائي ومسرح الجريمة، وإدارة الأزمات الأمنية، ومواد نظرية في الإعلام الأمني، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، والمفاهيم الأساسية لعلم الأزمات، والتخطيط وبناء سيناريوهات المواجهة، والتفاوض الأمني، وصولاً إلى التطبيق الميداني.