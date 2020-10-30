«سعود الخيرية» تطلق 6 حملات مجتمعية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، حرص القيادة الرشيدة وبشكل دائم على مد يد العون داخلياً وخارجياً بشكل متساوٍ ودون استثناء، ويدل على ذلك كمية الأعمال والحملات الخيرية التي تطلقها الدولة في كل إمارة على حدة ومن ضمنها إمارة رأس الخيمة التي تسعى بمؤسساتها الخيرية إلى مساندة المحتاجين والأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود وطلبة العلم لتسهيل وتوفير سبل الحياة الكريمة على أرض الإمارات.

وأوضحت أن المؤسسة أطلقت منذ عام 2018 حتى العام الجاري 6 حملات خيرية استفاد منها حتى الآن أكثر من 20776 مستفيداً، موضحة أن الغاية الرئيسة هي الاستدامة في تقديم الأعمال الخيرية والاستمرارية في سد احتياجات الأسر سواء كانوا من داخل أو خارج المؤسسة، وبالتحديد أسر الطلبة المسجلين ضمن أربعة مدارس خيرية تتبناها.

وأضافت السويدي أن المؤسسة تستعد في الفترة الحالية للتحضير للمعرض الشتوي الذي سيقام تحت عنوان (بعطائكم ندفيهم) والتي تستهدف أكثر من 2000 شخص من المسجلين في مدارس المؤسسة وأسرهم وفئة العمال وأسرهم، من الأسر المتعففة والمحتاجة لتوفير احتجاجاتهم وتوفير الدفء لهم، والتي ستشمل ملابس شتوية وبطاطين وأحذية وغيرها من مستلزمات الشتاء، وستستمر طوال موسم الشتاء، مشيرة إلى أن الحملة وجهت هذه المرة لأصحاب المحال التجارية الراغبين في المشاركة في العمل الخيري والأفراد في المجتمع المحلي.