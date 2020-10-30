«مستشارك المالي».. دعم لاستقرار الأسرة اقتصادياً

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، أطلقت وزارة تنمية المجتمع خدمة «مستشارك المالي» المجانية لتقديم استشارات مالية تُساعد مختلف أفراد المجتمع على تجاوز التحديات المالية التي تواجهها، دعماً لاستقرار الأسرة ونجاح أفرادها، وتأكيداً لمبدأ السعادة المجتمعية، حيث تتيح الخدمة الجديدة تقديم استشارات مالية لمن يطلبها من قبل مستشارين ماليين ذوي خبرة ومعرفة، بما يمنح أفراد المجتمع والأسر على وجه الخصوص الثقة والقدرة على إدارة شؤونها اليومية والاستعداد للأفضل.

وأوضحت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن مبادرة «مستشارك المالي» تنبثق عن مستهدفات السياسة الوطنية للأسرة في إطار تحقيق السعادة والاستقرار للأسرة والمجتمع، وهما على رأس أولويات السياسة، مشيرة إلى أن خدمة «مستشارك المالي» توافق أهداف السياسة من حيث تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، بما يعزز تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.

حصة تهلك

الابتعاد عن المخاطر

تحدثت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، عن الأثر المالي والأسري والمجتمعي لمبادرة «مستشارك المالي»، بدءاً من تنظيم المصروفات والابتعاد عن المخاطر، وتحقيق الإدارة الصحيحة والتخطيط الملائم لإدارة الأموال بما يعزز الاستقرار الأسري والنفسي. كما تعمل الخدمة على تحديد الفرص والتحديات والمخاطر لدى الفرد أو العائلة، وتحديد الخيار الأفضل والأنسب، ومساعدة الفرد على التخطيط السليم للمستقبل وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة. وأشارت إلى أن خدمة «مستشارك المالي» تُمكّن الأفراد والأسر من جدولة المتطلبات المالية وبالتالي الابتعاد عن التراكمات المالية على مدار السنوات القادمة.

وتابعت علياء الجوكر أن برنامج «مستشارك المالي» يعمل على دعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة، ويسعى إلى توجيه الأفراد الراغبين في إنشاء مشروعهم الخاص لأول مرة، وذلك من خلال التوجيه الصحيح لوضع خطة للمشروع واحتساب الميزانيات، واختيار المجال المناسب للفرد عن طريق التخطيط السليم وأخذ المشورة من المختصين في المجال المالي. كذلك التوجيه الصحيح للأفراد والأسر بتنظيم ميزانياتهم لوضع إطار الصرف الصحيح والابتعاد عن العشوائية.

علياء الجوكر

وقالت إن مبادرة «مستشارك المالي» تعزز الوعي الكافي حول أهمية الإدارة المالية في حدود متطلبات الأسرة الأساسية الواجب تلبيتها، وبالتالي فهي تُخفّض من حجم وحدة الخلافات الأسرية والزوجية، مشيرة إلى أهمية المبادرة في إطار التوعية بالاقتصاد المنزلي ودور الاستشارات المالية لتحقيق استقرار وترابط الأسرة.

وسيتم تقديم خدمة الاستشارات المالية للفئات المستهدفة وطالبي الخدمة من أفراد المجتمع عموماً والأزواج والأسر، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mocd.gov.ae)، إضافة إلى تقديم الورش والدورات التأهيلية لاحقاً. وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة حفاظاً على الصحة والسلامة بسبب جائحة كورونا، سيتم الاكتفاء في الوقت الراهن بتوفير المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وخاصية البث المباشر في «إنستغرام» الوزارة (@mocdUAE)، ومن ثم سنقوم بالتوسع في عدد من القنوات التي تحقق تواصلاً فعالاً ومباشراً مع المستفيدين من الخدمة.

فعاليات

تنظم وزارة تنمية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للادخار وبشكل مستدام، مجموعة فعاليات توعوية وتحفيزية، تستهدف موظفي ومتعاملي الوزارة وأفراد المجتمع عموماً، لا سيما في إطار التعريف بتطبيق «إدخار» الذكي الذي أنجزته الوزارة لنشر ثقافة الادخار على مستوى المجتمع، وتعزيز الوعي الأسري بالتخطيط المالي والثقافة المالية، والانتقال من مفهوم الاستهلاك إلى الادخار، انطلاقاً من رؤية الوزارة في تحقيق التماسك الأسري والمجتمعي.