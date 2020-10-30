اليوم.. استئناف موسم الصيد بـ«التحويطة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

ينطلق اليوم موسم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويطة» خلال الفترة من 1 نوفمبر من كل عام ولغاية 30 أبريل من العام المقبل.

وقال حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة لـ«الاتحاد»:إن استئناف موسم الصيد بالشباك يهدف إلى تحقيق استدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية، حيث جرت العادة أن يسمح باستئناف هذا الموسم من تاريخ 30 أكتوبر خلال الفترة المسائية.

وذكر أن هذا الموسم يسمح للصيادين المرخصين بالصيد بالشباك والذين تم قيد قواربهم تحت نوع «طراد»، حيث تتمثل مواصفات الشباك بالنسبة للساحل الممتد من إمارة دبي لغاية رأس الخيمة على ألا يزيد طول الشبك «الليخ» عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً، وألا يزيد عرض الشبك «الجنع» عن 12 باعاً أي ما يعادل 20 متراً بحيث لا تلامس الشبك قاع البحر.

وأضاف: أن تكون فتحات الشبك حسب أنواع الأسماك المستهدفة، أي بالنسبة لأسماك القرفا ألا تقل فتحات الشبك عن 2 بوصة أي ما يعادل 5.1 سنتيمتر، على أن لا تقل سماكة خيوط الشبك المستخدم عن الخيط 6، وبالنسبة للأسماك السطحية الأخرى أن تكون فتحات الشبك من 3.7 إلى 5.2 بوصة أي ما يعادل من 9.4 إلى 13.2، سنتيمتر على ألا تقل سماكة خيوط الشبك المستخدم عن الخيط 9.

وأشار إلى أنه يسمح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشبك بطريقة الحلاق «التحويطة» في المناطق المحددة، ويمنع الصيد بهذه الطريقة بصورة دائمة في بعض من المناطق منها المحميات الطبيعية والاصطناعية البحرية ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات والخيران وخارج المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية للدولة والمناطق المحددة من السلطات المختصة للصيد بالقراقير وغيرها.

وذكر أنه يلزم جميع الصيادين المرور على نقاط التفتيش والتسجيل التابعة إلى جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد وتسجيل ميناء الصيد التابع له الصياد لدى مراكز جهاز حماية المنشآت الحيوية وإبلاغ المركز بأي تعديل، وغيرها.

الأسعار

قال نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة إنه يقتضي بالسماح بصيد الأسماك بالنسبة لإمارة رأس الخيمة خارج نطاق المنطقة المحددة وفقاً للحدود والإحداثيات، مؤكداً أن هذه الطريقة في الصيد ستعمل على توفير الكميات المناسبة من الأسماك السطحية منها القباب والخباط والضلع وغيرها الأمر الذي سيسهم في انخفاض أسعار بيعها في الأسواق.