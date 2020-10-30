شرطة أبوظبي تدعو لحماية الأطفال من «حوادث السقوط»

أبوظبي (الاتحاد)

حثت شرطة أبوظبي الأسر على ضرورة تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من العمارات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ.

ودعت المؤسسات العقارية المشرفة على البنايات السكنية إلى ضرورة الاهتمام بزيادة تأمين حواجز النوافذ حيث تبين في بعض المباني أنها غير كافية لحماية الأطفال من السقوط.

وحذرت من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصقة للنوافذ تفادياً لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.

وأوضحت أنه ومع دخول فصل الشتاء وفتح النوافذ في البنايات والمساكن للاستماع بالهواء الطلق قد يكون الأطفال الصغار قريبين جداً من مواقع الشرفات والنوافذ ما يشكل خطراً بالغاً عليهم، مشددة على وضع ضوابط لاستخدام الشرفات ليس للصغار فقط بل وللكبار أيضاً.

وأكدت أهمية إغلاق النوافذ من أجل سلامة الأطفال، خاصة عندما لا تكون قيد الاستعمال وفتحها في حضور أولياء الأمور فقط، وذلك لأن معظم النوافذ يسهل فتحها بالانزلاق حتى بواسطة الطفل الصغير، ومن المهم التأكد من إغلاقها بإحكام.

ودعت إلى ضرورة تركيب القضبان المعدنية على النوافذ ما يسهم في حماية الأطفال من السقوط، على أن يتم اختيار أجود الأنواع وأن تكون المسافة بينها متقاربة، بحيث لا تسمح بخروج الطفل من بينها، وأن تكون لها في الوقت ذاته آلية أو طريقة آمنة للفتح عند الحرائق.

وحثت على ضرورة تركيب مصدات للنوافذ والحرص على توفير عوامل السلامة والأمان دائماً للأبناء من حيث الحرص من الأسر على إبعاد جميع الأثاث عن النوافذ، وإبعاد ألعاب الأطفال كبيرة الحجم، إذ يستطيع الطفل أن يدفع القطع خفيفة الوزن إلى جهة النافذة ويصعد عليها ليرى ما يجري في الشارع مدفوعاً بفضول الأطفال، مما يؤدي إلى سقوطه إلى الأسفل.

وشددت على ضرورة إغلاق الشرفة دائماً، ووضع المفتاح في مكان لا يصل إليه الأطفال، وعدم استغلال الأطفال الأكبر سناً للبلكونة كمكان لاستقبال الزوار، عندما يكون الوالدان خارج المنزل والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من الصعود إلى جدران أو قضبان البلكونة ليتعلق عليها.