146 برنامج «تدريب ذاتي» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي أن مركز التدريب الذكي «STC-police»، درّب 84 ألفاً و703 مُتدرب من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، ضمن 146 برنامجاً تخصصياً، منها 108 برامج تم تنفيذها عبر التدريب الذاتي، و38 برنامجاً تم تنفيذها عن طريق القاعات الافتراضية، وذلك في مختلف التخصصات الإدارية والجنائية والمرورية والأمنية والكوارث والأزمات، ليصبح بذلك من أقوى المراكز التعليمية التدريبية الذكية على مستوى الدولة بتحقيقه هذا الإنجاز.

وأوضحت الإدارة أن إجمالي المُتدربين من موظفي شرطة دبي خلال العام 2018 بلغ 11784 متدرباً، وفي عام 2019 بلغ العدد 33159 متدرباً، وفي العام 2020 بلغ العدد حتى شهر سبتمبر الماضي 39760 متدرباً.