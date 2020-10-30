رادارات لمراقبة التزام المركبات بخط السير في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

فعلت شرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة المرور والدوريات جميع الرادارات في الإمارة لمراقبة عدم التزام السائقين بخط السير الإلزامي، وذلك بحسب العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات.

وقال النقبي: إنه تم تفعيل جهاز مراقبة مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي على جميع تقاطعات الإشارات الضوئية بالإمارة، حيث سيتم تحرير مخالفة حسب نص المادة (86) من اللائحة التنفيذية المُعدلة لقانون السير والمرور وهي (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وقيمتها 400 درهم)، مؤكداً ضرورة الالتزام بعلامات وإرشادات المرور، المتمثلة في الإشارات الضوئية والأسهم الإرشادية والشاخصات المرورية على جانب الطريق.