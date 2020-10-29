68 ألف طن قمح من الإمارات للسودان

أبوظبي (الاتحاد)

تسلمت الحكومة الانتقالية في السودان، أمس، 68 ألف طن من القمح، دعماً من الإمارات للشعب السوداني الشقيق.

يأتي هذا الدعم في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقاً من المبادرات التي تضطلع بها الدولة لدعم الأشقاء في السودان، وتخفيف أي معاناة عن كاهلهم. كان في استقبال وصول الشحنة بميناء بورتسودان، عبدالله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر، ورحمة فاضل الشامسي، القائم بأعمال سفارة الدولة بالخرطوم، وعدد من المسؤولين.

شاحنة تحمل أطناناً من القمح المقدمة للشعب السوداني

وقالت سفارة الدولة في الخرطوم في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «الإمارات تسلم 68 ألف طن من القمح دعماً للسودان بحضور عبدالله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر ورحمة فاضل الشامسي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالخرطوم، ومحمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة، ومحمد علي مساعد مدير هيئة المخزون الاستراتيجي في السودان».