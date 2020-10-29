خورفكان تستقطب الزوار خلال عطلة المولد النبوي

فهد بوهندي (خورفكان)

شهدت مدينة خورفكان زحاماً شديداً أمس خلال عطلة المولد النبوي تركز على مدخل المدينة بالاتجاه القادم لخورفكان، حيث كانت الحركة المرورية شبه متوقفة في جميع الأنفاق الجبلية بطريق الشارقة خورفكان، وامتدت من مدخل المدينة ولغاية مخرج دفتا بالطريق الجديد.

وقد كانت المشاريع الجديدة المقصد الرئيسي للزوار والسياح، حيث شهد كورنيش خورفكان الجديد تجمعات كبيرة جداً من الزوار تواجدوا في المطاعم والكافيهات الجديدة مستمتعين بالإطلالة البحرية وسط الجبال، كما مارس الكثير منهم هواياتهم بالرحلات البحرية والوصول لجزيرة القرش وشاطئها الصغير المختبئ بعيداً عن الأعين.

كما كان لاستراحة سد الرفيصة النصيب الأكبر من الزوار، حيث شهدت الاستراحة إقبالاً كبيراً من الأهالي، الذين قدموا للاستمتاع بمنظر بحيرة المياه في السد وسط الجبال، وركوب قوارب النزهة فيها والاستمتاع مع أطفالهم بمناطق الألعاب المخصصة وإطعام الطيور في البحيرة.

كما شهدت القناة المائية إقبالاً كبيراً بعد تجديدها وتعميقها وتطوير كافة المنطقة، ووجود قوارب تقليدية وأخرى حديثة، كما انتشر الزوار بين أزقة المنطقة القديمة والسوق المسقوف ومتحف السوق، علماً أن السوق المسقوف افتتح مؤخراً، ويضم 25 محلاً إضافة تطوير محلات السوق الأخرى، وتضم 100 محل، إضافة إلى تخصيص 30% من السوق مكيفة ليتناسب مع كافة فصول العام.

كما شهدت حديقة شيص إقبالاً كبيراً من الأسر والعائلات للاستمتاع بالشلال الذي يبلغ ارتفاعه 25 متراً، وبالمشي بين المسارات الجبلية، التي صممت بين الحجارة الطبيعية، إضافة إلى منطقة مخصصة للألعاب.