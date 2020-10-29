395 مليون درهم لمشاريع قيد التنفيذ بالفجيرة والمنطقة الشرقية

فهد بوهندي (الفجيرة)

تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً على مشاريع في الفجيرة والمنطقة الشرقية تقدر قيمتها بنحو 395 مليون درهم.

وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة عن أن أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبد الله الشرقي، البالغة تكلفته 250 مليون درهم، وصلت للمراحل النهائية، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي أكدت أنه سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري.

ويمتد المشروع من نهاية شارع الشيخ خليفة وصولاً إلى الطريق الاتحادي E99 الطريق الساحلي الشرقي بطول 6 كيلومترات، وتتضمن أعماله إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق وتحويل الدوارات إلى أنفاق وتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، فضلاً عن إنشاء ممرات مشاة وتوسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، الأمر الذي يزيد من قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات وسهولة الوصول إلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طرق خدمية ومواقف سيارات في الأماكن الممكنة لذلك.

إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على إنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة ، بتكلفة 48.5 مليون درهم، مؤكدة أن الوقت المتوقع للإنجاز قبل نهاية العام الجاري.

ويتكون المشروع من 7 مبانٍ، هي: مبنى الإدارة ومبنى المؤتمرات ومبنى سكن ونادي الضباط ومبنى التدريب، إضافة إلى البوابة الرئيسة ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات وخزانات المياه والمولدات والكهرباء، علاوة على الأعمال الخارجية ومواقف السيارات. كما تقوم الوزارة على تنفيذ مشروع مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة الجديد بتكلفة 96.9 مليون درهم، ويتكون من المبنى الرئيسي، ومبنى الخدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسية والبوابات والأسوار، إضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، إلى جانب كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت.