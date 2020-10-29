«الطاقة والبنية التحتية» تستعرض الممارسات الذكية في مشاريعها

الشارقة (الاتحاد)

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات الدورة الـ 37 للمؤتمر الدولي للأتمتة والروبوتات في البناء بتنظيم IAARC، الذي تستضيفه عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، مدينة كيتاكيوشو اليابانية، بمشاركة عالمية بارزة، ويعتبر تجمعاً عالمياً للمتخصصين والعلماء في مجال أتمتة والروبوتات في البناء، وتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الاتمتة والروبوتات المختصة بالبناء والتشييد.

وقد ناقشت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 أوراق بحثية في مختلف المجالات التخصصية، حيث تم استعراض بحث بعنوان استخدام تقنية الشبكات العصبية للتنبؤ في تحديد مخاطر في مرحلة التخطيط لمشاريع البناء، وتم خلال المناقشة شرح الخورازميات الذكية التي تم استخدامها في تعلم الآلة لإمكانية التنبؤ بالمخاطر المتوقع حدوثها في المشروعات وتأثيراتها بدءاً من عملية التخطيط، كما تم استعراض ورقة بحث بعنوان التحقق الأوتوماتيكي في الكشف عن جودة علامات وتخطيطات الطرق باستخدام آلية الكشف المرئي في التعلم الآلي، ويعتبر هذا البحث إثراء في علم التحقق وتأهيل المشروعات لدى التنفيذ، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن الأخطاء الواقعة في المشروعات أوتوماتيكية وتحليلها وإعطاء الحلول البديلة لها.

واستعرض متحدثو وزارة الطاقة والبنية التحتية المشاركون في المؤتمر الاتجاهات الحديثة المستخدمة في رصد البيانات المرتبطة بالمشاريع التي تشرف على تنفيذها، إلى جانب البيانات المرورية على شبكة الطرق الاتحادية، وأبرزها استخدام الوزارة تقنيات المسح بالليزر، وأجهزة الاستشعار عن بُعد، فضلاً عن الطائرات من دون طيار وتطبيقات الهواتف الذكية، فضلاً عن تطرقهم إلى الممارسات الذكية التي تم تطبيقها ضمن مشاريع الوزارة في عمليات تشغيل الطرق الاتحادية، الأمر الذي ساهم في النهوض بالقطاع وتطويره بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويخدم توجهها للخمسين عاماً المقبلة.

كما تطرقوا كذلك في حديثهم إلى استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، مؤكدين أن الإمارات تحظى بسمعة عالمية طيبة لقدرتها على مواكبة الحداثة، وإيمانها بأهمية التغيير الذي يتماشى مع العصر، يواكب الرؤى الحكومية.

كما استعرضوا نظام خوارزميات التدقيق الذاتي للروبوتات في المشاريع الإنشائية، وهو نظام آلي یعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع عمليات تقییم المشاريع الإنشائية خلال مرحلة التنفيذ، من خلال إجراء مسح للمسكن باستخدام كاميرا 360 وبيانات ثلاثية الأبعاد بتقنية LiDAR للتدقيق على مراحل البناء بطريقة مبتكرة عن بُعد.