أجواء صحوة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتكون حركتها: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏‏ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏‏س أحياناً، والخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

وقال إن المد الأول سيحدث عند الساعة 12:42 والثاني عند 00:53 والجزر الأول عند الساعة 18:48 والثاني عند الساعة 06:33. وبحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

وأوضح أن المد الأول سيحدث عند 08:37 والثاني عند الساعة 21:43 والجزر الأول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:27.