«طبية الشارقة» توفر تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

آمنة النعيمي (الشارقة)

قدمت منطقة الشارقة الطبية، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار المواطنين في المنازل، وذلك ضمن مبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار المواطنين في المنازل، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في الدولة لمجابهة «كوفيد 19».

وأشار محمد عبدالله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، إلى أنه امتداداً للتعاون المثمر لتقديم خدمات صحية متميزة لكبار المواطنين، عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشارقة، ورشات تدريبية لنحو 100 من الكادر الطبي والتمريضي العاملين بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لتطعيم كبار المواطنين، تقديراً لمكانتهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت في 14 من الشهر الجاري، واستهدفت 2358 من كبار السن، وستستمر حتى تغطي كافة المستهدفين خلال فترة تمتد على مدار شهرين، مؤكداً حرص منطقة الشارقة الطبية على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء لتحقيق أهداف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتوجهات القيادة الرشيدة، بتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وأكدت دائرة الخدمات الاجتماعية أنها استهدفت في المرحلة الأولى كافة منتسبيها من كبار السن في مدينة الشارقة ومدينة الذيد، والحمرية، والمدام، والبطائح، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، والمليحة، كاشفة أن فترة المبادرة تمتد حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل 2021.