«مهارات التعامل مع المراهق» في الذيد

الذيد (الاتحاد)

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى محاضرة «مهارات التعامل مع المراهق»، عبر تقنية الاتصال المرئي بتطبيق زوم.

قدم المحاضرة محمد أحمد استشاري العلاقات الإنسانية، وحضرها راشد عبدالله المحيان رئيس المجلس، والدكتور علي سالم الطنيجي أمين السر وأعضاء المجلس، ومجموعة من أولياء الأمور، وعدد كبير من أفراد المجتمع.

في ‬بداية ‬المحاضرة ‬وجه ‬‬المحيان ‬‬كلمة ‬شكر ‬وتقدير ‬لأولياء ‬الأمور ‬على ‬حرصهم ‬واهتمامهم ‬في ‬تعليم ‬أبنائهم، ‬وأكد ‬أن ‬مجلس ‬أولياء ‬أمور ‬الطلبة ‬والطالبات ‬بالمنطقة ‬الوسطى ‬التابع ‬لمجلس ‬الشارقة ‬للتعليم ‬يتابع ‬ويهتم ‬بنشر ‬الثقافة ‬والعلم ‬لكافة ‬شرائح ‬المجتمع.

وتناول المحاضر محمد أحمد كيفية تعامل الآباء مع مشكلات المراهقين، وفن التعامل مع الفترة الحرجة، وكيفية حماية الأبناء من العادات السيئة، ودعا أولياء الأمور إلى أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، لا سيما والمراهق يتعلم كيفية التصرف من خلال مشاهدة والديه، مشيراً إلى أن تصرفات الآباء والأمهات تحدث بصوت أعلى بجانب أهمية إظهار كيفية التعامل مع التوتر بطرق إيجابية والمرونة في التعامل، وآلية أن يكون الآباء نموذجاً جيداً، لافتاً إلى أنه من المرجع أن يتبع المراهق تلك الخطوات بشعور لا إرادي. كما تضمنت المحاضرة عدة نصائح للآباء، تتعلق بكيفية احتواء المراهقين والأطفال ذوي العناد والتشتت، وفرط الحركة النشاط والحركة، وقلة التركيز والانتباه.