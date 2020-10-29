شوارع العاصمة تتزين بـ«العلم»

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي بتزيين شوارع العاصمة أبوظبي وضواحيها بآلاف الأعلام والتشكيلات الهندسية الضوئية من الأنوار والعبارات احتفاءً بيوم العلم الإماراتي والذكرى الـ49 لقيام الدولة.

وتضمنت الأشكال الهندسية الضوئية عبارات تعكس مكانة يوم العلم واليوم الوطني لدى كل مواطن ومقيم وتعبر عن الفرحة والفخر بهاتين المناسبتين، ومن هذه العبارات على سبيل المثال لا الحصر: «يا وطن بالأرواح نفديك» و«عاش العلم يا إماراتنا»، بالإضافة إلى العديد من التشكيلات الضوئية التي تحمل ألوان العلم الإماراتي، والتشكيلات الضوئية والعبارات الوطنية التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة وتعلي من معاني يوم العلم واليوم الوطني.

وأتمت البلدية تركيب الزينة داخل أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي والشوارع الرئيسية والفرعية وسيتم تركيب الإضاءات في مواقع مختلفة خارج جزيرة أبوظبي كمدن محمد بن زايد، شخبوط، خليفة، الشهامة القديمة والجديدة، الوثبة، السمحة الجديدة والقديمة، المفرق، بني ياس.

وتضمنت أعمال الزينة الضوئية تركيب أشكال هندسية مستمدة من وحي المناسبة الوطنية ومعبرة عن ابتهاج المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الغالية وفي الوقت ذاته لإضفاء منظر جمالي يضفي على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً أخاذاً بمناسبة يوم العلم.