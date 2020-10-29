حملة لإزالة المشوهات العشوائية في مدينة غياثي

الظفرة (الاتحاد)

تبدأ بلدية منطقة الظفرة ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة غياثي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملة لإزالة المشوهات العشوائية في مدينة غياثي، بهدف إدارة البلاغات والمشوهات المرصودة، وإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير بيئة نظيفة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية للمحافظة على المظهر العام.

وتحرص بلدية الظفرة على تنفيذ حملة «الظفرة تستاهل» في مدينة غياثي لرفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وكيفية التعامل الصحيح مع المخلفات الناتجة عن الأنشطة المختلفة وأهمية الحفاظ على المظهر العام.

وترتكز حملة «الظفرة تستاهل» التي تنفذها بلدية الظفرة، و«تدوير» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على 6 مخالفات رئيسة، وهي الرمي العشوائي لمخلفات المزارع، والرمي العشوائي لمخلفات البناء، والعبث بالأصول العامة (حاويات النفايات)، والرمي العشوائي للأثاث والأجهزة الكهربائية، ورمي المخلفات خارج الحاوية المخصصة لذلك، والرمي العشوائي للحيوانات النافقة، كما تعمل على تحقيق بيئة آمنة وصحية في الظفرة، بالتعاون مع الشركاء للحد من السلوكيات الخاطئة في التعامل مع النفايات، فضلاً عن مواجهة الأضرار الناتجة عنها. وتستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف جنسياتهم، وتعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى السكان حول أهمية الحفاظ على بيئة ونظافة منطقة الظفرة، والحد من ظاهرة الرمي العشوائي، بما يسهم في ترسيخ مفهوم أن النفايات مسؤولية الأفراد في المجتمع، ولا بد من الحد من السلوكيات الضارة بالبيئة والإبلاغ عن أماكن وجودها.