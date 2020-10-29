«الداخلية»: تمكين المجتمعات لمنع الجريمة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مشاركون خلال جلسة حوارية عن بُعد، نظمها مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، عن تجربة الوزارة في الاستعانة بمنظمات النفع العام لتمكين المجتمعات من منع الجريمة، على أهمية التعريف بالجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» وتحالف الأديان لأمن المجتمعات، ودورها في مكافحة الجريمة، وكيفية التعاون بين مختلف الأجهزة والمنظمات لمكافحة الجريمة، وأهم التحديات التي تواجه منظمات النفع العام في مواجهة الجريمة.

وشارك في الجلسة القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل المدير التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والدكتور مصطفى علي من تحالف الأديان لأمن المجتمعات. وتم خلال الجلسة مشاركة الآراء والتجارب ووجهات النظر.