شرطة دبي تنظم «بالكفاءات نرتقي»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات، وبالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، لقاءً حوارياً عن بُعد بعنوان «بالكفاءات نرتقي» بمشاركة 389 طالباً وطالبة، وذلك ضمن مبادرة «لايف تبسLive Tips»، التي ينظمها المجلس في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ومجالات المستقبل، بهدف رفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات.

وحول اللقاء، قالت حصة الشرقي، نائب رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي: إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المجلس ضمن مبادرة «لايف تبس»، التي تسعى لتقديم نصائح موجزة لطلبة الجامعات والكليات، من خلال استقطاب أصحاب الكفاءات والإنجازات المهمة للحديث عن تجاربهم.

وأضافت أن اللقاء الحواري «بالكفاءات نرتقي» والذي ينفذ عن بعد، يهدف لجمع الكفاءات الشابة والمميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبادل الخبرات معهم بهدف رفع مستوى الوعي لدى المشاركين في الجلسة، وتحفيزهم نحو تحقيق التميز.

وأكدت الشرقي، أن مبادرة «لايف تبس» تلقى تجاوباً وتفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة، ما يعكس مستوى الاستفادة التي يحصلون عليها من معارف وعلوم وتجارب متنوعة، كما أنها تساهم في توعيتهم في العديد من الجوانب والظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية، وتعمل على تحفيز طلبة الجامعات ورفع معنوياتهم وشحذ هممهم وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة، ورفع مستوى المسؤولية الأمنية والمجتمعية لديهم، وإشراكهم في استشراف المستقبل الأمني والشرطي، والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

وتحدث خلال اللقاء الحواري الذي أدارته مريم علي الحمادي، عضو مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، كل من مها علي القرشي، أصغر عضو مجلس إدارة في الحكومة الاتحادية بالدولة، وسحر مسعود طالبة مُبتكرة، والعالم الشاب سلطان سيف بن بدر، وعدد من أعضاء المجلس.

واستعرضت مها القرشي، تجربتها في الحكومة الاتحادية، كما قدمت الطالبة سحر مسعود تجربتها في التعلم الذاتي ، فيما استعرض سلطان سيف بن بدر المُلقب بالعالم الإماراتي الشاب الذي يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، تجربته في مجال التكنولوجيا والروبوتات، وتجربته في ابتكار روبوت للتعقيم أثناء فترة برنامج التعقيم الوطني.