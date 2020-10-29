شرطة دبي تطلق مهرجان الموارد البشرية

دبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة دبي مهرجان الموارد البشرية الرياضي، تزامناً مع بدء مبادرة «تحدّي دبي للياقة 30*30» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والهادفة إلى تشجيع الجميع في دبي على ممارسة النشاطات الرياضية لمدّة 30 دقيقة يومياً وعلى مدى 30 يوماً.

شهد الإطلاق العميد صالح عبدالله مراد عبدالله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي بحضور العقيد راشد ناصر راشد نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله مدير إدارة الشؤون الإدارية المُشرف العام على فعاليات المهرجان، ومدراء ورؤساء الأقسام والموظفين في الإدارة العامة للموارد البشرية.

وأكد العميد صالح مراد أن إطلاق مهرجان الموارد البشرية الرياضي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة تحدي دبي للياقة، إلى جانب حرصها على تفاعل جميع الموظفين في المشاركة ضمن الفعاليات الرياضية التي ستنعكس على صحتهم وسلامتهم الجسدية.

ومن جانبه، أشار العقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله إلى أن المهرجان سيتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتحديات الرياضية التي تستمر على مدار 30 يوماً خلال تحدي اللياقة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا أثناء تنفيذ الفعاليات، داعياً جميع الموظفين إلى المشاركة في الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بجودة الصحة العامة للمجتمع، والسعي إلى ترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على خلق مجتمع صحي ومُنتج.