تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي» في الكويت والبحرين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت تصفيات تحدي القراءة العربي، في دورته الخامسة على المستوى الوطني في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، بتتويج بطلين جديدين في الدولتين.

ويشارك بطلا التحدي الفائزان على المستوى الوطني في كل من الكويت والبحرين في المنافسات النهائية التي تجرى لاحقاً لاختيار بطل نسخة العام على مستوى الوطن العربي من تحدي القراءة العربي. وشهدت المنافسات في دورتها الحالية مشاركة أكثر من 21 مليون مشارك من 52 دولة حول العالم.

وتوجت الكويت الطالبة علياء لويف عبدالله العجمي من الصف الحادي عشر بمدرسة ثانوية أم الهيمان بلقب تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة، وذلك من بين 85 ألفاً

و923 طالباً وطالبة من 928 مدرسة من مختلف أنحاء الكويت، أشرف عليهم 1400 مشرف ومشرفة قدموا لهم الدعم والإرشاد اللازمين لتطوير قدراتهم القرائية والمعرفية، وإتقان أحدث أساليب تلخيص مضامين الكتب وطرق عرضها بشكل وافٍ وجذاب.

وفي البحرين، فاز بلقب بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة الطالب علي رضا العريبي من المرحلة الإعدادية بمدرسة المعهد الديني الجعفري، بعد منافسات معرفية شارك فيها 174 ألفاً و152 طالباً وطالبة من 232 مدرسة، تحت إشراف وتوجيه ودعم من 600 مشرف ومشرفة.

وجرت مختلف مراحل المنافسات في الدورة الخامسة على المستوى الوطني في كل من الكويت والبحرين، تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم في الدولتين، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عبر توفير الدعم الفني والتقني للمدارس المشاركة وإداراتها ومشرفيها.

وحل في المراكز من الثاني وحتى العاشر لبطل النسخة الخامسة من التحدي على مستوى الكويت، كلٌ من: محمد يوسف عبدالكريم من مدرسة الرجاء للبنين، ويوسف ضياء الدين رشدي من مدرسة النجاة الأهلية، وسلمى محمد عبدالمنعم من مدرسة النوار بنت مالك، ونوف خالد سعد العجمي من مدرسة ثانوية أم الهيمان، وريم يوسف المطيري من مدرسة الزهراء، وعمار ياسر النفوري من مدرسة النجاة الأهلية، وسلمى هاني محمد من مدرسة أم البراء بنت صفوان، وبدر محمد الزايد من مدرسة سعد بن عبادة، وحيدر مهدي أحمد من مدرسة شيخان الفارسي.

وفي البحرين، فاز بالمراكز التسعة (من الثاني وحتى العاشر) على مستوى المملكة كلٌ من: باسم ناصر محمد من مدرسة مدارس الإيمان الخاصة، وزينب الحوراء علي محمد من مدرسة سترة الإعدادية للبنات، وزينب صالح إبراهيم من مدرسة القادسية الابتدائية للبنات، وصديقة مهدي حسن من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، وزينب سلمان حمزة من مدرسة سار الثانوية للبنات، وزينب محمد سلمان من مدرسة جد حفص الثانوية للبنات، وندى عبدالمنعم الخولي من مدرسة خولة الثانوية للبنات، وأحمد جواد العريبي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، وحسين مجيد علي من مدرسة التعاون الثانوية للبنين.

وحازت مشاعل العنزي لقب المشرف المتميز، ومدرسة الزهراء على لقب المدرسة المتميزة لتحدي القراءة العربي في دورته الخامسة على مستوى الكويت، فيما نال لقب المشرف المتميز على مستوى البحرين إيمان إبراهيم محمد، وحازت مدرسة عرّاد الابتدائية للبنات لقب المدرسة المتميزة لدورة هذا العام.

وجرى الإعلان عن نتائج التصفيات النهائية للدورة الخامسة من التحدي على مستوى كل من الكويت والبحرين في فعاليتين رقميتين عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيهما كلٌ من معالي الدكتور سعود الحربي وزير التربية وزير التعليم العالي في دولة الكويت، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، ومنى الكندي، أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، إلى جانب عدد من الخبراء والتربويين والقائمين على تنفيذ المبادرة في البلدين العربيين.

تحديات كورونا

قال فيصل عبدالله المقصيد، وكيل وزارة التربية في دولة الكويت: «إنه بالرغم من الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، فإن هذا المشروع لم يتوقف، مستخدماً التقنية الحديثة التي يجيدها هذا الجيل، واستمرت القراءة واستمر المشروع بتأدية رسالته، وهي إحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة تحدي القراءة العربي إلى جميع الطلبة في كافة أنحاء الوطن العربي، وخارجه إلى أبناء الجاليات العربية في دول العالم، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها».