هزاع بن زايد: خطوة كبيرة للإمارات في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن قطاع الفضاء الإماراتي يمضي قدماً، في تطوير MBZ-Sat، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «بعد القمر الصناعي خليفة سات، وانطلاقاً من رؤية الشيخ محمد بن راشد يمضي قطاع الفضاء الإماراتي قدماً، في تطوير MBZ-Sat، الذي يحمل اسم الشيخ محمد بن زايد، ليكون هذا المشروع وبأيد إماراتية بالكامل، خطوة كبيرة في مجال الفضاء وترسيخاً للقطاع الاقتصادي والخدمات التجارية في الإمارات والمنطقة».