هزاع المنصوري يحضر لمهمات السير بالفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

أكد هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي عبر موقع الإنستغرام أنه بدأ في التحضيرات للتدريب على مهمات السير في الفضاء، مشيراً إلى أخذه مقاسات دقيقة للقفازات التي تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة رواد الفضاء خلال أداء المهمة والحماية من الحوادث التي قد تطرأ من البيئة القاسية.

ويواصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء في الولايات المتحدة، والتي بدأت الشهر الماضي، ويتم تأهيلهما لتشغيل المحطة الأرضية وإجراء الصيانة على المعدات والاستعداد لمهمات طويلة وعلى متن صواريخ أميركية، بالإضافة إلى مهمات السير الفضائي خارج المحطة.

ويقيم الرائدان في ولاية هيوستن الأميركية، لتلقي تدريبات متقدمة، تؤهلهما لمهمات مستقبلية، وبناء قدرات تختلف عن المهمة الأولى، ليكونا مثل الرواد الأميركيين تماماً، على أن تبدأ المرحلة الثانية من التدريب في نهاية 2021، حيث سيبدأ الرائدان تدريباً مع رواد أميركيين وهي فرصة مناسبة لبناء قدرات وطنية بنفس مستوى الرواد العالميين، من أجل أن يصبحوا مشغلين لمحطة الفضاء الدولية.