محمد بن راشد ومحمد بن زايد: قوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في ذكرى مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم.. تجديدٌ لمحبته.. تذكيرٌ بنوره.. اقتداءٌ بسيرته.. وإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين.. كل العالمين.. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء».