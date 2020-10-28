«الخدمة الوطنية» و«الهوية والجنسية» توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (وام)‏

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة -ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية- والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس، مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجال ملف المواطن الشامل واستكمال البيانات «الصحية والتعليمية والجنائية» إلكترونياً لمنتسبي ومرشحي الخدمة الوطنية والاحتياطية للفئة العمرية من /‏‏‏‏‏17-24/‏‏‏‏‏ بنسبة 100%.

وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يأتي بهدف التعاون في مجال ملف بيانات منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية والإجراءات المتبعة، وتقديم الدعم وتسهيل إجراءات اكتمال الملف الإلكتروني الشامل للمواطنين من الفئات العمرية المطلوبة للخدمة الوطنية.

وأضاف: تضمنت بنود مذكرة التفاهم أن تقوم هيئة الخدمة الوطنية بتزويد «الهوية والجنسية» بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية وفقاً للاعتبارات المعمول بها في الخدمة الوطنية وتحديد نقاط الربط الإلكترونية المطلوبة، وستعمل «الهوية والجنسية» على تزويد «الخدمة الوطنية» بالبيانات الخاصة بالملف الخاص بالاستعلام عن الأفراد المتعلق بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بحسب احتياجات «الخدمة الوطنية» للفئة المستهدفة، إضافة إلى تحديد نقاط الربط الإلكترونية المطلوبة.

أحمد بن طحنون يكرم مشاركة في مبادرة ملف المواطن الشامل (الصور من وام)

وثمن اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان سعي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتوفير وسيلة فعالة وآمنة لتقديم خدمات حكومية ذكية، والربط الإلكتروني تماشياً مع الخطة الوطنية لأهداف الحكومة الذكية، والتي تتوافق مع رؤية الدولة للعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة على مستوى العالم في مختلف المجالات.

ومن جانبه قال اللواء سعيد راكان الراشدي إن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك والمستمر بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف تفعيل وتسريع ترجمة توجهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية بموثوقية وفاعلية والاستفادة من قواعد البيانات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الراشدي أن الهيئة تثمن المبادرات الاستباقية للقيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لما تبذله من جهود تنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال ملف المواطن الشامل لضمان فاعلية عمليات التوثيق والتحديث الإلكتروني لبيانات مستخدمي الخدمة الوطنية من الفئة العمرية المطلوبة مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في إسعاد المتعاملين وتسريع الأهداف الطموحة المشتركة.

وكرم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بعد ذلك، المقدم عبدالله سالم النعيمي ومحمد سعيد الطابور النعيمي وعذاري سالم حسن الزيودي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لمشاركتهم في مبادرة ملف المواطن الشامل.