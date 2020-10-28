«صحة» تقدم الرعاية لمقيمة أصيبت بسرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت «سمر» مقيمة في الإمارات، حديثها عن شفائها من سرطان الثدي وبعده من سرطان الغدة الدرقية، بالدعاء لشيوخ الإمارات وشعبها لمواقفهم الإنسانية التي لا مثيل لها.

وتقدمت بالشكر لقيادة دولة الإمارات لوقوفها إلى جانب المقيمين على أرض الإمارات الطيبة، وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة للجميع دون تمييز.

وقالت سمر إن بدايات شعورها بتغيرات في الثدي الأيسر تعود لسنوات عدة، إذ أظهرت الفحوص أن لديها أليافاً وأوراماً صغيرة، فراجعت مستشفى مدينة زايد التابع لمستشفيات الظفرة أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حيث طمأنها الطبيب المعالج، في ذلك الوقت، وأكد لها أن الوضع لا يدعو للقلق، وإنما عليها أن تتابع حالتها.

وأضافت أنه فيما بعد لاحظ المعالج أن هناك تغيراً في حالة الثدي، فتم تحويلها إلى مستشفى المفرق الذي تم نقل خدماته إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث قرر الطبيب إجراء جراحة لإزالة الورم.